Bolsas de NY fecham em alta, em sessão volátil de olho em tensões, e com alívio após ataques

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, 23, em uma sessão volátil, na qual acompanharam intensamente o noticiário relativo aos confrontos no Oriente Médio. Os ataques norte-americanos às instalação nucleares do país chegaram a colocar amplos receios no mercado, especialmente por um potencial reflexo no petróleo. Por sua vez, após Teerã realizar ataques a alvos dos Estados Unidos em retaliação que não tiveram maiores impactos em infraestrutura, o mercado operou com alívio. O forte impacto nos preços do petróleo, que tombou quase 7%, acabou pressionando companhias do setor, que recuaram.

O Dow Jones subiu 0,89%, aos 42.581,78 pontos; o S&P 500 avançou 0,96%, aos 6.025,17 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 0,94%, aos 19.630,97 pontos.

O bombardeio norte-americano de instalações nucleares no Irã marca uma grande escalada de tensões no Oriente Médio, aponta o UBS. Um possível fechamento do Estreito de Ormuz (um quarto da produção global de petróleo sai do Golfo pelo estreito) teria implicações muito maiores, lembra. O parlamento iraniano solicitou o fechamento do Estreito após os ataques e já minou o Estreito anteriormente, por exemplo, em 1988, durante a guerra com o Iraque. No entanto, a decisão final cabe ao Conselho Supremo de Segurança Nacional, ressalta.