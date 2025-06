Dólar sobe à espera de reação do Irã a ataque dos EUA, mas alta do minério alivia

O dólar sobe frente ao real e no exterior na manhã desta segunda-feira, 23, mas desacelerou o ajuste em meio à alta do minério de ferro na China, enquanto o petróleo está volátil e passou a cair. A perspectiva de manutenção da taxa Selic em 15% neste ano favorece o carry trade do real e encarece o carregamento de posições compradas em dólar, o que pode também estar induzindo ajustes de posições no mercado.

Os investidores ainda aguardam os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, após os ataques dos EUA ao Irã, com temor de retaliação iraniana, incluindo o possível bloqueio do Estreito de Ormuz. Também preocupa a possibilidade de os EUA apoiarem a queda do governo iraniano.

Israel atingiu alvos do governo iraniano em Teerã nesta segunda-feira, em uma série de ataques que se seguiram a uma salva de mísseis e drones disparados pelo Irã em direção ao território israelense, após os EUA bombardearem instalações nucleares iranianas no fim de semana.