Investimento acionário via BNDESPar será diferente dos anteriores, diz Alexandre Abreu

O BNDES anunciou nesta segunda-feira, 23, que sua subsidiária BNDESPar retomará os investimentos em renda variável após um hiato de dez anos. O banco de fomento pretende investir até R$ 10 bilhões em companhias com projetos e iniciativas voltadas para a transição energética, descarbonização e inovação.

Estão previstos até R$ 5 bilhões em investimento direto em empresas que inscrevam projetos no banco até dezembro deste ano, além de outros R$ 5 bilhões via fundo de investimento, no que o banco de fomento define como a "maior chamada pública" de sua história. A previsão é que os recursos totais para aplicação em renda variável através da iniciativa alcancem até R$ 25 bilhões, somando tanto os aportes diretos do banco quanto o potencial de captação de recursos de parceiros nos fundos de investimentos.

"Eu não sei quais são as empresas (a serem beneficiadas pelos aportes diretos, via participação acionária). Nós acabamos de anunciar isso, e nós vamos receber os projetos ainda. O que nós estamos dizendo é que eles têm que estar ligados a descarbonização, e tem que estar ligados a transição energética e inovação", disse ele.

O diretor Financeiro e de Mercado de Capitais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Alexandre Abreu, afirmou que a seleção das empresas para participações acionárias via subsidiária BNDESPar será feita a partir de inscrições de projetos no site do BNDES. Não há qualquer pré-requisito sobre o porte das companhias nem sobre setores prioritários. As inscrições para os aportes diretos via participação acionária serão recebidos até o fim deste ano.

"A partir do momento que a gente informou agora, as empresas entram no site, e a equipe do BNDES vai fazer uma avaliação: se o projeto está aderente, se o projeto é financeiramente viável. E assim que decidir cada um deles, isso vai vir a público imediatamente", afirmou Abreu. "Eu posso ter uma, duas, três empresas no mesmo setor, eu posso não ter nenhuma, depende de o projeto ser financeiramente viável e se ele for aderente a essa política. Então, não existe relação entre uma coisa e outra, são duas coisas completamente diferentes", disse ele, referindo-se às diferenças de estratégias na seleção de aportes feitos em gestões anteriores.