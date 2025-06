IPC-S segue em tendência de desaceleração e pode encerrar junho a 0,10%, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) deve seguir em tendência de desaceleração, devido à queda dos alimentos in natura nesse período do ano e à redução de preços dos combustíveis. A avaliação é do economista e coordenador do índice do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), André Braz.

O IPC-S arrefeceu de 0,25% na segunda quadrissemana de junho para 0,19% na terceira.

"Mesmo com a bandeira tarifária vermelha para a energia, o IPC-S segue firme em desaceleração, sem muitas pressões na parte de alimentação", pontua Braz. "Além disso, o grupo de Transportes contribui um pouquinho, porque ele ainda está negativo com a redução dos preços dos combustíveis", acrescenta.