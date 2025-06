Itaú: Vendas do varejo e serviços cresceram 8,1% no feriado de Corpus Christi de 2025 ante 2024

Dados apurados pelo Itaú Unibanco apontaram um aumento de 8,1% nas vendas realizadas em todo o País no feriado prolongado de Corpus Christi, entre os dias 19 e 22 de junho, quando comparado ao mesmo feriado de 2024.

Os números consideram transações via adquirência (cartões de débito e crédito), Pix QR Code e Pix Transferência, feitas de pessoa física (PF) para pessoa jurídica (PJ), tanto no e-commerce quanto presencialmente via maquininhas da Rede.

Entre os setores que mais se beneficiaram se destacam os hotéis e serviços de turismo, com crescimento de 19,1%, recreação, com alta de 16%, e açougues e bebidas, tendo acréscimo de 15,9% e 15,8%, respectivamente.