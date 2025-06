Lula se reuniu com Haddad no Planalto nesta 2ª-feira para discutir programa Acredita

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta segunda-feira, 23, para discutir o programa Acredita. O encontro, inicialmente, não constava na agenda oficial do presidente nem na de Haddad, que voltou de férias hoje.

O Acredita foi lançado pelo governo no ano passado. Inicialmente, foi enviado por uma medida provisória no início do ano, mas, em meio ao impasse envolvendo a tramitação de MPs no Congresso, acabou sendo encaminhado por um projeto de lei, que foi sancionado pelo presidente Lula em outubro do ano passado.