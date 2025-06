Membro do BCE vê juros em 'faixa razoável' em cenário de incertezas 'excepcionalmente altas'

O dirigente admitiu ainda não saber se as tarifas norte-americanas terão efeito inflacionário ou desinflacionário para a zona do euro. Por isso, seria "sábio" manter o foco do BCE na flexibilidade e na "dependência de dados".

QE

Nagel argumentou ainda que a autoridade monetária deve reservar programas de compras de ativos em larga escala (conhecidos como QE) para "casos absolutamente excepcionais".

O dirigente afirmou que esse instrumento envolve uma série de efeitos colaterais, como o aumento da desigualdade de renda e a escalada dos preços no mercado imobiliário.

O QE combinado a juros muito baixos também ajuda a impulsionar a inflação e a provocar perdas significativas no balanço de ativos do BC, de acordo com ele.