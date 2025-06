Novo Nordisk cancela parceria com Hims & Hers e ações tombam, apesar de sucesso com medicamento

A Novo Nordisk anunciou nesta segunda-feira, 23, o término da sua colaboração com a Hims & Hers, acusando a empresa americana de vender versões "enganosas e ilegítimas" do medicamento para emagrecimento Wegovy. Em comunicado, o grupo farmacêutico norueguês alegou que as cópias colocavam a segurança dos pacientes em risco e prometeu continuar a disponibilizar medicamentos autênticos por meio da NovoCare Pharmacy.

Após a notícia, os papéis das duas empresas operavam em forte queda, por volta das 10h40 (de Brasília). A ação da Novo Nordisk tombava mais de 6% em Copenhagen e o ADR sofria queda semelhante em Nova York. Já a Hims & Hers despencava mais de 29%.

Em maio, a agência reguladora Food and Drug Administration (FDA) dos EUA proibiu a fabricação em massa do Wegovy, particularmente as cópias compostas produzidas pela Hims & Hers, o que levou a empresa a cortar quadro de funcionários para reestruturar sua produção. Em nota, a Novo Nordisk lembrou que a parceria durava pouco mais de um mês quando a proibição entrou em vigor e que o medicamento Wegovy original é aprovado pela FDA desde abril.