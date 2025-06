Ouro fecha em alta, observando potencial de escalada em conflito no Oriente Médio

O contratos mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 23,, em uma sessão volátil, com grande atenção aos desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Os ataques dos Estados Unidos ao Irã no final de semana geraram grande expectativa pela reação do país persa, que ordenou ações retaliatórias contra alvos americanos na região nesta segunda. A intensidade deste movimento é destaque no mercado, deixando de lado outros elementos relevantes para os investidores, como a postura do Federal Reserve (Fed).

O contrato de ouro com vencimento em agosto avançou 0,27% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.395,00 por onça-troy.

"Suspeitamos que os enormes ganhos nos preços no acumulado do ano não se repetirão no segundo semestre de 2025. No entanto, vários fatores favoráveis - incluindo uma política mais flexível do Fed - impulsionarão os preços do ouro a partir de 2026" projeta a Capital Economics.