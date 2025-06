Petróleo tomba perto dos 7%, com interpretações de retaliação limitada do Irã a ataques dos EUA

Os contratos futuros de petróleo tombaram perto de 7% nesta segunda-feira, 23, em uma sessão volátil, após autoridades relatarem que o Irã disparou mísseis contra bases militares norte-americanas no Catar e no Iraque, em retaliação aos ataques dos Estados Unidos às suas instalações nucleares no fim de semana. O barril recuou com a avaliação de que as ações foram limitadas, sem atacarem alvos ligados à commodity. Como resultado, o WTI ficou abaixo dos US$ 70. Seguindo os ataques iniciais dos EUA, o petróleo chegou a subir mais de 5%, especialmente pelos temores de que o Irã pudesse bloquear a importante passagem pelo Estreito de Ormuz.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para agosto fechou em queda de 7,22% (US$ 5,33), a US$ 68,51 o barril. O Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 6,67% (US$ 4,96), a 70,52 o barril.

O mercado de petróleo vê o ataque como um sinal de que a capacidade de resposta do Irã é ineficaz e que o país não está retirando petróleo do mercado, afirma Robert Yawger, do Mizuho.