Presidente do BCE diz que taxas de juros são a melhor ferramenta para 'domar' a inflação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu, ao responder perguntas em sessão no Parlamento Europeu, nesta segunda-feira, 23, que as taxas de juros são a melhor ferramenta para "domar" a inflação. Segundo ela, existem outras ferramentas dentre as possibilidades do BC da zona do euro, mas a preferida são as taxas.

Na ocasião, Lagarde também pontuou que o euro digital não possui riscos e que as expectativas de inflação serão "a força motriz" para medir a persistência dos choques de oferta.

A presidente do BC da zona do euro disse que qualquer conflito é uma ameaça para o crescimento econômico e que, em relação às ofensivas entre Israel e Irã, no Oriente Médio, é uma fonte de preocupação e pode ser prejudicial e impactar preço de gás e petróleo.