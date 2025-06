Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 passa de 2,20% para 2,21%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 aumentou de 2,20% para 2,21%, a terceira alta seguida. Um mês antes, era de 2,14%. Considerando apenas as 68 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, passou de 2,26% para 2,28%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, no comunicado da última quarta-feira, 18, que já observa "certa moderação" no crescimento da economia brasileira. Mas notou que o cenário ainda está marcado pela "resiliência da atividade", com indicadores mostrando dinamismo.

No último Relatório de Política Monetária (RPM), de março, o Banco Central diminuiu a projeção de crescimento do PIB de 2025, de 2,1% para 1,9%. A estimativa deve ser atualizada nesta quinta-feira, 26, quando a autoridade monetária divulga nova edição do RPM.