UE pretende captar 70 bilhões de euros em títulos no segundo semestre de 2025

Outra novidade é que, a partir do outono de 2025, será implementada "a alocação não-competitiva de leilões para os dealers primários da UE", permitindo a alocação adicional de até 20% do volume inicialmente leiloado no dia seguinte às operações.

No segmento de títulos de curto prazo (EU-Bills), a UE seguirá com emissões de 3, 6 e 12 meses, com leilões previstos geralmente para a primeira e terceira quarta-feira de cada mês, com exceção de agosto, que terá apenas um leilão, e dezembro, com leilão opcional. O próximo plano de financiamento, referente ao período entre janeiro e junho de 2026, será divulgado em dezembro.