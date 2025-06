BC dos EUA não precisa ter pressa para cortar juros, diz Powell

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta terça-feira, 24, que a autoridade monetária não precisa "ter pressa" para cortar juros e se recusou a apontar uma data específica em que o relaxamento monetário será retomado.

Em audiência na Câmara dos EUA, Powell foi questionado sobre por que o Fed manteve a taxa básica inalterada, apesar de sinais melhores na inflação. Segundo ele, a razão para isso é que há incerteza sobre qual será o impacto das tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a inflação.

Mesmo assim, o banqueiro central disse que não cabe a ele opinar sobre políticas do governo. "Seria inapropriado eu comentar as políticas do presidente", disse.