Bolsas de NY sobem com ideia de guerra de curta duração

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta terça-feira, 24, com ganho de mais de 1% nos três principais índices, após sinais de materialização do cessar-fogo entre Israel e Irã justificarem a melhora do apetite ao risco. As ações de tecnologia marcaram ganhos relevantes. Na contramão, as petrolíferas amargaram perdas após o tombo de 6% dos preços do petróleo.

O Dow Jones teve a terceira alta seguida, subindo 1,19%, aos 43.089,02 pontos; o S&P 500 avançou 1,11%, aos 6.092,18 pontos; e o Nasdaq fechou em alta de 1,43%, aos 19.912,53 pontos.

Após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar um cessar-fogo entre Israel e o Irã na segunda-feira, o líder das Forças Armadas israelense, Eyal Zamir, disse que as tropas estão voltando seu foco para Gaza. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, comemorou o cessar-fogo, afirmando que o desfecho foi uma "vitória histórica" do povo iraniano.