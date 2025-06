Carnival agrada em lucro e receita no 2º trimestre fiscal e aumenta projeções para o ano

A Carnival, linha de cruzeiros com sede em Miami, aumentou suas projeções para o ano e registrou lucro e receita acima do esperado em balanço do segundo trimestre fiscal, publicado nesta terça-feira, 24. A melhora foi impulsionada pela forte demanda e pelo gasto dos consumidores.

A empresa informou que agora espera um lucro líquido ajustado para o ano inteiro de US$ 2,69 bilhões, ou US$ 1,97 por ação, acima da previsão anterior de US$ 2,49 bilhões, ou US$ 1,83 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam um lucro líquido ajustado de US$ 2,58 bilhões, ou US$ 1,88 por ação.

Nos três meses encerrados em 31 de maio, a Carnival registrou um lucro líquido de US$ 565 milhões, ou US$ 0,42 por ação, maior do que os US$ 92 milhões, ou US$ 0,7 por ação registrados no ano anterior.