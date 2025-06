Cenário externo melhorou, mas segue adverso e particularmente incerto, afirma Copom na ata

"Ainda é cedo para concluir qual será a magnitude do impacto sobre a economia doméstica, que, por um lado, parece menos afetada pelas recentes tarifas do que outros países, mas, por outro lado, é impactada por um cenário global adverso", diz o comitê.

A ata destacou dúvidas sobre a trajetória fiscal dos Estados Unidos - tanto na magnitude dos estímulos que serão concedidos pelo governo, quanto na consolidação fiscal final. Também chamou atenção para o conflito entre Israel e Irã no Oriente Médio, com possíveis consequências sobre o mercado de petróleo, amplificando as incertezas no cenário.