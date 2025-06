Com a gripe aviária, País exporta 123 mil toneladas a menos de frango

Novo cenário

O quadro, no entanto, começou a mudar. A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) reconheceu oficialmente o fim do surto de gripe aviária de alta patogenicidade (H5N1) no plantel comercial brasileiro na última sexta-feira, 20, e o Ministério da Agricultura informou que vários países já começaram a retirar as restrições impostas às importações de carne de frango do Brasil.

Segundo o secretário de Comércio e Relações Internacionais da pasta, Luis Rua, Coreia do Sul, Iraque, Marrocos e Bolívia já comunicaram a liberação das compras de frango brasileiro.

"Desde a autodeclaração o Brasil já restabeleceu vários mercados: Bolívia, Marrocos e hoje (ontem), o Iraque", afirmou ele ao Estadão/Broadcast. "A Coreia do Sul também reabriu e há uma boa notícia. O governo sul-coreano aceitou adotar a regionalização sanitária de forma permanente. Se houver outro episódio, eles não vão mais fechar o Brasil inteiro, mas apenas o estado afetado", complementou.

A Coreia do Sul, inclusive, aceitou a regionalização dos protocolos sanitários, concordando em restringir futuras suspensões apenas ao Estado que venha a ser eventualmente afetado por novos focos.

Porém, ainda há obstáculos para a normalização dos embarques: 17 mercados continuam com embargos totais à carne de frango brasileira, incluindo China, União Europeia, Chile e Filipinas, enquanto outros mantêm restrições parciais, principalmente aos produtos originários do Rio Grande do Sul ou de áreas próximas ao foco.