Copom diz seguir acompanhando indicadores macroeconômicos, mas alerta para vetores 'adversos'

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) da reunião da semana passada que aumentou a Selic de 14,75% para 15,00% ao ano divulgada nesta terça-feira, 24, garantiu que o colegiado continuará acompanhando a atividade, as expectativas e o repasse do câmbio para a inflação, mas que há vetores "adversos" sobre os preços a serem monitorados.

No encontro, segundo descrição no documento, a cúpula do Banco Central enfatizou que os vetores inflacionários seguem adversos, como resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho, expectativas de inflação desancoradas e projeções de inflação elevadas. "Tal cenário prescreve uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta", em linha com o que foi registrado em outros trechos do texto.

Prospectivamente, garantiu o Comitê, seus membros continuarão acompanhando o ritmo da atividade econômica, fundamental na determinação da inflação, em particular da inflação de serviços.