Dólar recua em meio a apetite por risco externo e ata do Copom

O dólar opera em baixa no exterior e frente ao real, pressionando a curva de juros futuros, em meio à estabilidade nos rendimentos curtos dos Treasuries e alta nos longos.

O mercado ajusta posições após a ata do Copom e o anúncio de cessar-fogo entre Israel e Irã pelo presidente americano, Donald Trump. Investidores aguardam o depoimento de Jerome Powell na Câmara dos EUA, às 11h desta terça-feira, 24.

A ata do Copom reiterou a importância da harmonia entre as políticas fiscal e monetária, alertando que o enfraquecimento das reformas, o aumento do crédito direcionado e as incertezas sobre a dívida pública podem elevar a taxa de juros neutra, prejudicando a eficácia da política monetária e aumentando o custo da desinflação para a atividade econômica.