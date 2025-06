E-commerce nacional movimentou R$ 225 bi em 2024; MPEs foram responsáveis por 30%, aponta MDIC

O comércio eletrônico com notas fiscais emitidas no País movimentou R$ 225 bilhões no ano passado, crescimento de 14,6% sobre 2023 e de 311% nos últimos cinco anos. Desde 2016, data de início da série, já foram negociados R$ 1 trilhão via comércio eletrônico.

Os números foram divulgados nesta terça-feira, 24, na terceira edição do Dashboard de Comércio Eletrônico Nacional, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), com dados da Receita Federal.

As vendas de micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras pelo comércio eletrônico cresceram cerca de 1.200% nos últimos cinco anos, saltando de R$ 5 bilhões em 2019 para R$ 67 bilhões em 2024.