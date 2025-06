FedEx frustra com projeções após lucro acima do esperado e ação cai

A receita cresceu 1%, para US$ 22,22 bilhões. Analistas consultados pela FactSet previam uma receita de US$ 21,74 bilhões.

A FedEx espera que a receita fique estável ou aumente até 2% no primeiro trimestre. Os analistas previam um aumento nas vendas de cerca de 0,6%. A companhia projetou lucro por ação de US$ 2,90 a US$ 3,50, abaixo dos US$ 3,83 previstos pelos analistas. O lucro ajustado por ação deve ficar entre US$ 3,40 e US$ 4,00, também abaixo dos US$ 4,05 esperados por Wall Street.

Perto das 20h17 (de Brasília), as ações cediam 5,5% no after hours da Bolsa de Nova York.