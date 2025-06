Ibovespa limita alta a 0,45%, mas acompanha descompressão geopolítica

Embora tenha perdido força do meio para o fim da tarde desta terça-feira, 24, o Ibovespa acompanhou a descompressão global em torno do conflito no Oriente Médio, com a trégua entre Israel e Irã - anunciada na noite da segunda-feira, 23, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - resultando em forte correção nos preços do petróleo e impulsionando o apetite por ações (à exceção das do setor de energia), desde a sessão na Ásia à da Europa e dos EUA, assim como a do Brasil.

Aqui, o índice chegou a subir mais de 1,00%, entre mínima de 136.253,69 e máxima de 138.156,24, saindo de abertura aos 136.552,18. Ao fim, mostrava alta moderada a 0,45%, aos 137.164,61 pontos. O giro ficou em R$ 21,3 bilhões. Na semana, o Ibovespa segue quase neutro (+0,04%) e, no mês, avança 0,10% - no ano, sobe 14,03%.

Na B3, as ações cíclicas, com exposição maior a juros e à economia doméstica, assim como as de instituições financeiras, destacaram-se na sessão, em que o ponto focal da agenda interna foi a ata da reunião da semana passada do Copom. Na ocasião, o comitê de política monetária elevou a Selic de 14,75% para 15,00% ao ano e indicou a possibilidade de uma pausa no processo de elevação da taxa básica de juros para avaliar os efeitos dos aumentos já efetivados. A ata desta terça confirmou a interpretação inicial do mercado ao comunicado da última quarta-feira.