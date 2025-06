Inflação ainda está acima da meta, mas muito progresso foi realizado, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou, ao participar de um evento da Câmara de Comércio de La Crosse, nesta terça-feira, 24, que a inflação dos Estados Unidos ainda está acima da meta de 2% do BC dos EUA, mas que muito progresso já foi realizado. Segundo ele, as tarifas introduziram "complexidade" ao cenário, e o BC está em "modo de espera" para ter mais clareza sobre os efeitos das tarifas na inflação.

"Ouço um nervosismo das empresas por conta das tarifas. Elas estão esperando mais clareza e estão nervosos de fazerem maiores investimentos e, possivelmente, as regras mudarem. Há uma preocupação de como o futuro será", explicou o membro do Fed.

Kashkari pontuou que tarifas "ainda são um ponto de interrogação para a política" e quer aguardar mais evidências antes de realizar qualquer alteração. "É possível que o Fed corte as taxas quando a inflação ainda estiver alta, caso o mercado de trabalho se deteriore drasticamente", ponderou.