Juros: taxas caem seguindo ambiente externo, com pouca influência da ata do Copom

Além disso, vêm crescendo as apostas de corte de juro pelo Federal Reserve em sua próxima reunião, ainda que o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha afirmado hoje, em audiência na Câmara dos EUA, que a autoridade monetária não precisa "ter pressa" para cortar juros, se recusando a apontar uma data específica em que o relaxamento monetário será retomado.

"Entre ontem e hoje, tivemos três diretores do Fed falando em corte de juros, e a trégua no conflito entre Irã e Israel causou descompressão de risco", afirma Júlio César Barros, economista do banco Daycoval.

O economista-chefe e sócio da G5 Partners, Luis Otávio de Souza Leal, destaca porém que Powell reconheceu que há possibilidade de tarifas mais brandas que o esperado, o que levaria a uma inflação benigna. "Vem se consolidando um otimismo sobre o efeito das tarifas, de que podem não ser tão nocivas, e isso ajuda a curva aqui", afirma. Para Leal, a possibilidade de corte antecipado de juros nos EUA favorece o debate sobre o início da flexibilização da Selic.

"A ata reforçou em especial dois pontos do comunicado na semana passada, a ideia de permanecer com os juros no patamar atual por um período prolongado, e que o BC não vai hesitar em voltar a um ciclo de alta se for necessário", endossou Barros.

No documento, os diretores argumentaram que a antecipação da interrupção no ciclo de elevação de juros é necessária para avaliar os impactos acumulados ainda a serem observados da política monetária. E voltaram a dizer que, determinada a taxa apropriada de juros, ela deve permanecer em patamar "significativamente contracionista por período bastante prolongado" devido às expectativas desancoradas.

As taxas que mais caíram foram as do miolo da curva, a partir do contrato para janeiro de 2027, período pós-eleitoral. "Já entra no período do novo governo e o mercado começa a ver candidatos mais competitivos para enfrentar Lula. Esse miolo hoje é o 'low' da curva", afirma Leal.