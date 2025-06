Não há previsão para retomada de antecipação de benefícios do INSS, diz secretário

O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Adalberto Brunca, disse nesta terça-feira, 24, que não há previsão de retomada do programa Meu INSS Vale+, que permitia a antecipação de parcelas de aposentadorias, pensões e demais benefícios previdenciários. A declaração foi dada durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), no período da tarde desta terça-feira.

No fim de abril, um diretor da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban) foi ao Ministério da Previdência e pediu a suspensão da medida, alegando que havia bancos cobrando tarifas de até 5% do valor antecipado. O pedido formal para a suspensão da linha foi entregue também ao Banco Central.

Em 7 de maio, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Junior, decidiu suspender o programa em caráter cautelar, após denúncias de irregularidades no adiantamento oferecido pelo PicPay. O banco foi acusado de descumprir as regras do INSS ao cobrar taxas que não estão autorizadas pelas normas oficiais.