Observa-se certa moderação no crescimento da atividade doméstica, diz Copom na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu, na ata da sua reunião de junho, que já é possível observar "certa moderação" no ritmo de crescimento da atividade doméstica. Embora ainda haja sinais divergentes sobre a desaceleração, setores mais cíclicos da arrefeceram no Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, destacou o colegiado.

"Dadas as defasagens inerentes aos mecanismos de transmissão da política monetária, espera-se que tais efeitos se aprofundem nos próximos trimestres", diz o oitavo parágrafo da ata, publicada nesta terça-feira. "O comitê reforça que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta."

O comitê destacou que, no PIB do primeiro trimestre, setores menos sensíveis ao ciclo da economia - como a agropecuária - tiveram crescimento forte, em linha com o esperado. Em compensação, os outros segmentos deram sinais de moderação, apesar de ainda haver um "certo dinamismo" em diversos segmentos específicos.