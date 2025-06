Ouro fecha em forte baixa, com apetite por risco após cessar-fogo entre Israel e Irã

O contrato mais líquido do ouro fechou em forte baixa nesta terça-feira, 24, pressionado pela busca por apetite por risco desencadeada pelo cessar-fogo entre Israel e Irã. Ainda que restem dúvidas sobre o quanto o acordo será respeitado, as sinalizações de autoridades nas primeiras horas de que os ataques entre os dois países terão uma pausa reforçou a perspectiva de uma desescalada de tensões no Oriente Médio, revertendo a tendência que fortaleceu o ouro recentemente. Como resultado, o metal atingiu seu menor nível em duas semanas.

O contrato de ouro com vencimento em agosto recuou 1,80% na Comex, divisão de metais da Bolsa de Nova York (Nymex), encerrando o dia a US$ 3.333,90 por onça-troy.

O Wells Fargo lembra que as tensões entre Israel e Irã aumentaram acentuadamente em 13 de junho, e se estenderam até a intervenção dos EUA, com militares americanos mirando três instalações nucleares iranianas. "Na noite passada, um cessar-fogo provisório e frágil foi acordado entre Israel e Irã. Embora o novo confronto tenha marcado um importante ponto de tensão geopolítica no Oriente Médio e no mundo, não esperamos nenhuma ruptura econômica global decorrente do conflito e mantemos nossa visão de que as perspectivas de crescimento global estão melhorando", avalia.