Petrobras estima em até 30 as startups contempladas pelo FIP de transição energética

A tendência de empresas globais com CVC com tese própria é algo que tem ganhado mais força nos últimos cinco anos. No caso da experiência da Petrobras, o fundo é uma parceria da estatal com o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). A Petrobras prevê investir até R$ 250 milhões, limitado a 49% do fundo, o BNDES até R$ 125 milhões, limitado a 25% do fundo, e a Finep, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), R$ 60 milhões.

O prazo total do FIP será de até 12 anos, sendo sete anos para o ciclo de investir e os últimos cinco um ciclo de desinvestimento. Dentre as áreas-alvo dos investimentos estão a Geração de Energia Renovável, Armazenamento de Energia e Eletromobilidade, Combustíveis Sustentáveis, Captura de Carbono Utilização e Estocagem (CCUS) e Descarbonização de Operações. O objetivo é investir em participações minoritárias em startups e micro, pequenas e médias empresas (MPMEs)

"Quando a gente entra nesse ambiente, há o risco de falha, é inerente ao modelo de negócio e isso a gente vem sendo bem vocal nesse sentido. Mas o foco é apoiar empresas que estejam no início de sua trajetória comercial de energias renováveis e de baixo carbono e fomentar o ecossistema de energy techs no Brasil, dentro do nosso posicionamento em transição energética", finalizou.