Petróleo volta a tombar, caindo 6% no fechamento, seguindo cessar-fogo entre Israel e Irã

Os contratos futuros de petróleo tombaram novamente na sessão desta terça-feira, 24, caindo mais de 6%, com o Brent perdendo o nível dos US$ 70, e voltando a níveis anteriores ao da escalada do conflito entre Israel e Irã. O anúncio de uma cessar-fogo e a postura das autoridades reforçando o cumprimento de um acordo reduziu os prêmios de risco para a commodity, que estavam principalmente relacionados à postura iraniana junto ao Estreito de Ormuz.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para agosto fechou em queda de 6,04% (US$ 4,14), a US$ 64,37 o barril. O Brent para setembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), recuou 6,17% (US$ 4,35), a 66,17 o barril.

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, comemorou nesta terça-feira o cessar-fogo que "interrompeu uma guerra de 12 dias" com Israel, classificando o desfecho como uma "vitória histórica" do povo iraniano. Em mensagem dirigida à nação, ele afirmou que "toda a glória desta vitória histórica pertence à grande e civilizatória nação do Irã".