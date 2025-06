Política monetária é restritiva, mas trajetória para juros é de queda, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, avaliou que a política monetária do Reino Unido permanece contracionista, mas indicou que o ciclo de aperto pode estar perto do fim. "Nossa política monetária é restritiva", afirmou Bailey nesta terça-feira, ao mesmo tempo em que sinalizou que "a trajetória para as taxas de juros é de queda".

Apesar de dados positivos no início do ano, o dirigente alertou para uma leitura mais cautelosa do desempenho econômico. "O crescimento subjacente do Reino Unido não é tão forte quanto a leitura do PIB do primeiro trimestre", disse durante testemunho no Parlamento britânico, argumentando que fatores pontuais podem ter inflado os números recentes.

Bailey também comentou sobre o comportamento dos consumidores, apontando que "a alta taxa de poupança do Reino Unido deve mudar em algum momento" à medida que as famílias passem, eventualmente, a gastar mais.