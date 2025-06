Postura modestamente restritiva da política monetária é necessária, afirma dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que a postura "modestamente restritiva" da política monetária é necessária, em discurso preparado para evento sobre mercado de habitação, nesta terça-feira, 24. Segundo ela, no entanto, a abordagem limita a curto prazo a expansão da oferta habitacional necessária para aliviar algumas das pressões no mercado imobiliário.

"Em última análise, o objetivo da política monetária é restaurar a estabilidade de preços enquanto mantém condições saudáveis no mercado de trabalho", explicou a dirigente. "A estabilidade de preços é essencial para fomentar o crescimento sustentado, um mercado de trabalho forte e uma economia que funcione para todos", acrescentou.

Para Collins, isso inclui condições econômicas estáveis e previsíveis que beneficiem o mercado imobiliário no médio a longo prazo.