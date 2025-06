Powell define política como 'prudente' e diz que pausa em cortes pode seguir com economia forte

Powell explicou que os importadores serão os primeiros a sentir os efeitos das tarifas. Para Powell, os dados sugerem que parte das sobretaxas recairia sobre o consumidor, embora tenha admitido incertezas sobre isso.

Papel do dólar como moeda de reserva global

O presidente do Federal Reserve minimizou as preocupações em relação ao papel do dólar no sistema econômico internacional. "Temos que ter cuidado com algumas narrativas", disse. "O dólar será por muito tempo a moeda de reserva global", ressaltou.

Powell acrescentou que o mercado de Treasuries "está funcionando bem e normalmente".

Estabilidade financeira

O presidente do Federal Reserve afirmou também não vê muitos motivos para preocupação em relação à estabilidade financeira. Powell citou como exemplo uma melhora nas pressões que vinham afetando o mercado imobiliário comercial (CRE, na sigla em inglês). "Estamos vendo progressos", ressaltou.