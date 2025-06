Previdência: Fila do INSS ultrapassa 2,447 milhões em junho de 2025

O Ministério da Previdência Social informou nesta terça-feira, 24, que a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ultrapassou 2,447 milhões de pedidos em junho de 2025. A informação foi dada durante reunião do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS), presidida pelo secretário de Regime Geral de Previdência Social, Adalberto Brunca.

O valor, que ainda não considera o mês fechado, representa um recuo em relação a março, quando a fila somou 2,565 milhões de requisições, mas um aumento na comparação com o mesmo mês de 2024, quando havia um acúmulo de 1,354 milhão de pedidos.

Do total acumulado de junho, 1,171 milhão refere-se a pedidos de aposentadorias, 645 mil são referentes a benefícios assistenciais e de legislação especial, 340 mil são benefícios por incapacidade, 153 mil são auxílios-maternidade e 129 mil são pedidos de pensões e auxílio-reclusão.