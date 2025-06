Sinal de fim de ciclo de alta da Selic e bom humor externo estimulam alta do Ibovespa

Na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, a Selic foi elevada de 14,75% para 15,00% ao ano, contrariando parte das estimativas. Nesta manhã, na ata, o colegiado justificou o porquê de ter decidido por mais uma alta da Selic na reunião da semana passada. "A economia ainda apresenta resiliência, o que dificulta a convergência da inflação à meta e requer maior aperto monetário", escreveu o Copom.

Conforme o Copom, a taxa Selic deve permanecer significativamente contracionista por período bastante prolongado até que haja convergência da inflação para a meta.

"Em suma, o BC duro reforça a perspectiva de que a Selic permanecerá em 15,0% por um longo período, cenário que adotamos até meados do ano que vem", diz em nota o economista-chefe da Ativa Investimentos, Etore Sanchez.

Além de monitorarem o conflito no Oriente Médio, os investidores também focam no presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, após a autoridade monetária manter os juros entre 4,25% e 4,50% na semana passada. Powell participar da primeira sessão na Câmara dos Representantes nos Estados Unidos, nesta terça-feira. Ele voltará a falar amanhã.

Há pouco, Powell reiterou que a política monetária está bem posicionada para "esperar e ver" a trajetória da economia antes de ajustar as taxas de juros.

Às 11h30, o Ibovespa subia 0,30%, aos 136.985,73 pontos, ante alta de 0,47%, com máxima em 137.199,05 pontos, após ceder 0,22%, na mínima em 136.253,69 pontos. Entre as altas, CVC ON avançava 6,99%. Entre bancos, o maior aumento era 2,13% (Unit de Santander).