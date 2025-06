Situação no Oriente Médio cria 'camada extra' de incerteza, diz vice-presidente do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis De Guindos, afirmou, ao participar de seminário da Associação de Jornalistas de Informação Econômica, nesta terça-feira, 24, que a troca de violências entre Israel e Irã cria uma "camada extra" de incerteza. Na ocasião, ele destacou a importância de permanecer vigilante quanto a uma possível desaceleração econômica e à política fiscal, não apenas da Europa, como também a dos EUA.

De acordo com Guindos, a situação no Oriente Médio, por outro lado, ainda não prejudicou o processo subjacente de desinflação de forma alguma, independentemente do preço do petróleo.

"Não falo do futuro da política monetária porque o nível de incerteza é elevadíssimo. As decisões dependerão muito do impacto nos preços de energia, mas até o momento não se refletiu em algo importante. Tudo dependerá da evolução dos dados", defendeu o dirigente.