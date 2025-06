Atividade econômica cai em 3 das 5 regiões do País, e em 10 de 13 Estados em abril, revela BC

Três das cinco regiões do Brasil tiveram contração na atividade econômica em abril, na comparação com março, segundo o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR). Dos 13 Estados acompanhados, nove registraram queda.

A maior baixa entre as regiões do País ocorreu no Sul (-1,15%). Em seguida, aparecem Sudeste (-0,71%) e Centro-Oeste (praticamente estável, com -0,06%). Em contrapartida, a economia cresceu no Nordeste, com alta de 0,51%, e na região Norte, com ganho de 0,14%.

Entre os Estados, as maiores quedas do IBCR ocorreram no Espírito Santo (-2,35%), Paraná (-1,37%), Santa Catarina (-1,03%).