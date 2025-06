Capital Economics: China deve crescer menos com fim de estímulo fiscal e freio nas exportações

A economia da China deve perder força ao longo do segundo semestre de 2025 com a redução dos estímulos fiscais e o enfraquecimento das exportações, segundo a Capital Economics. "O apoio fiscal tem sustentado a demanda doméstica, mas oferecerá menos ajuda no restante do ano", afirmou a consultoria nesta quarta-feira, 25.

Apesar dos números oficiais indicarem uma expansão de 5,4% no primeiro trimestre, na comparação anual, a Capital calcula que o crescimento real foi de apenas 3,8% no período, conforme seu indicador alternativo de atividade. "Essa fraqueza ocorreu mesmo com a disparada das exportações no início do ano, impulsionadas por uma corrida para antecipar tarifas", destacou.

As exportações, que responderam por cerca de 40% do crescimento econômico em 2024, devem perder protagonismo. A Capital prevê que as tarifas dos EUA sobre produtos chineses se estabilizem em torno de 40%, e que isso "tire apenas 0,3% do PIB da China nos próximos dois anos".