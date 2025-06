Cautela fiscal e minério empurram Ibovespa para baixo apesar de alta do petróleo

Os investidores também seguem monitorando o cessar-fogo entre Israel e Irã, enquanto olham o segundo dia de audiências do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Congresso dos EUA. Ontem, Powell reiterou a postura de "esperar para ver" antes de o BC norte-americano voltar a cortar juros, em audiência na Câmara dos Representantes, repetindo isso hoje.

Ontem, as bolsas norte-americanas fecharam em alta enquanto o Ibovespa encerrou com queda de 0,45%, aos 137.164,61 pontos, após a ata do Comitê de Política Monetária (Copom) reiterar o tom duro do comunicado da semana passada.

Há uma semana, a Selic foi elevada de 14,75% para 15% ao ano, e o Banco Central indicou juro elevado por um período prolongado, o que foi reforçado na ata. O Copom também pediu que as políticas fiscal e monetária sejam "harmoniosas".

Em meio a incertezas fiscais, a agenda anunciada por Motta no X concentra as atenções. Antes dessa publicação, a expectativa geral era a de que não houvesse votações na Câmara nesta semana, em decorrência do esvaziamento da Casa por causa das festas juninas no Nordeste, ressalta a LCA 4Intelligence.

Além de surpreendente, cita a consultoria, foi uma convocação estranha, pelo fato de ter sido feita por uma rede social e tarde da noite, por volta das 23 horas. Das quatro matérias pautadas, três interessam ao governo, pontua.

"As medidas provisórias e o PL 2692. A exceção é o PDL que derruba o aumento do IOF. Tudo indica que o governo e suas lideranças esperavam ter mais uma ou duas semanas de prazo para reverter a posição da maioria dos deputados a favor da aprovação do PDL", acrescenta a LCA 4Intelligence.