China promete 'medidas enérgicas' contra Taiwan por aumento de restrições a empresas chinesas

No início deste mês, a Administração de Comércio Internacional, sob o Ministério de Assuntos Econômicos de Taiwan, anunciou a adição de 601 entidades a uma lista de sanções e controle, incluindo a Huawei Technologies e a Semiconductor Manufacturing International Corp. As empresas taiwanesas precisarão obter uma licença se quiserem fazer negócios com as duas empresas chinesas.

A medida ocorre em meio a tensões entre Pequim e Washington sobre tecnologia avançada, com os EUA buscando restringir o acesso de algumas empresas a certas tecnologias.

Huawei e SMIC não responderam aos pedidos de comentário. Os pedidos de comentário ao Ministério das Relações Exteriores de Taiwan e a autoridades comerciais não foram imediatamente respondidos. Fonte: Dow Jones Newswires*.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.