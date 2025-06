Com foco no fiscal, Ibovespa recua 1,02%, aos 135,7 mil, menor nível desde 9/6

No exterior, contudo, o dia também não foi muito favorável ao apetite por risco, com foco voltado ao encontro dos países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), cuja maioria assumiu o compromisso de aumentar gastos com defesa - um fator de pressão adicional sobre a situação fiscal, especialmente entre os países da Europa que integram a aliança de segurança, sob pressão desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, há mais de três anos. Em Nova York, os principais índices fecharam o dia com variações entre -0,25% (Dow Jones) e +0,31% (Nasdaq).

Para Drausio Giacomelli, estrategista-chefe para mercados emergentes do Deutsche Bank, com o aumento da dívida pública americana - que já supera 100% do PIB - e os desafios fiscais que pendem também sobre os Estados Unidos, investidores têm buscado alternativas.

Em nota, ele destaca que tal mudança pode abrir espaço para a realocação de capitais em direção a regiões como a própria Europa e alguns emergentes - mas países com fragilidade fiscal, como o Brasil, continuarão sendo evitados pelos investidores, acrescenta o estrategista. Nesse cenário, Giacomelli argumenta que os governos precisam estar preparados para um ambiente global mais exigente, no qual será necessário reforçar o compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

No noticiário corporativo, a Petrobras fechou captação de R$ 3 bilhões em debêntures incentivadas, com demanda do mercado chegando a R$ 5,4 bilhões, o equivalente a 1,8 vez o livro de ordens, de acordo com fontes ouvidas pelos jornalistas Altamiro Silva Junior e Cynthia Decloedt, do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A operação, antecipada pela Coluna do Broadcast, foi precificada na noite da quarta, com a emissão em três séries, com prazos que chegam a 20 anos.

Na B3, Petrobras não conseguiu sustentar os leves ganhos observados mais cedo na sessão, favorecidos então pelo dia moderadamente positivo para o Brent e o WTI, que vêm de forte correção e nesta quarta registraram alguma recuperação, ainda que bastante moderada em direção aos fechamentos de Londres e Nova York, respectivamente. A ON da estatal fechou em baixa de 0,59% e a PN, de 0,51% - esta na mínima do dia, a R$ 31,21. A sessão também foi negativa para Vale ON (-0,12%), a principal ação da carteira Ibovespa.

Após o envolvimento direto dos Estados Unidos no ataque do último sábado a instalações associadas ao programa nuclear do Irã, os preços do petróleo tiveram queda aguda por dois dias seguidos - na segunda e terça-feira - refletindo a expectativa de redução do risco geopolítico corroborada, na noite de segunda-feira, pelo anúncio de trégua entre Israel e Irã anunciada pelo presidente americano, Donald Trump. Mesmo com acusações mútuas de violação do acordo de cessar-fogo, a queda do petróleo nessas sessões sinalizou uma "reavaliação do mercado, indicando que o temor de uma disrupção severa (na oferta) diminuiu", aponta Nickolas Lobo, especialista em investimentos da Nomad.