Correção: Para Aprobio, aumento da mistura para 15% coloca cronograma do biodiesel em dia

Havia uma informação incorreta no primeiro parágrafo da notícia divulgada anteriormente. Erasmo Battistella é diretor do Conselho de Administração da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), e não presidente, como constava. Segue íntegra da notícia, com a correção.

O diretor da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Erasmo Battistella, avaliou que o aumento do porcentual obrigatório de biodiesel ao óleo diesel dos atuais 14% para 15% coloca o cronograma de elevação da mistura de biodiesel em dia. "Colocamos o cronograma da mistura do biodiesel em dia. Acreditamos que vamos construir os próximos marcos juntos para elevar a mistura do biodiesel de 15% para 20%, conforme prevê a lei do combustível do futuro", disse Battistela, que também é presidente da Be*, empresa líder em produção de biodiesel, durante o evento "Combustível do futuro chegou: E30 e B15".

Na cerimônia, o governo federal anunciou a elevação do porcentual mínimo de adição do biodiesel ao óleo diesel para 15% a partir de 1º agosto, conforme antecipou a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.