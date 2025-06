Derrubada de decreto do IOF exigiria novos bloqueios e contingenciamentos, diz Gleisi Hoffmann

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, criticou, em publicação no X, na manhã desta quarta-feira, 25, a ofensiva da Câmara dos Deputados contra o decreto que aumentou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e disse que "é hora de pensar primeiro no País". Apesar de não mencionar especificamente o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), a publicação de Gleisi é uma resposta à decisão do deputado de pautar o projeto de decreto legislativo que derruba o ato de aumento do IOF.

"A derrubada dessa medida exigiria novos bloqueios e contingenciamentos no Orçamento, prejudicando programas sociais e investimentos importantes para o país, afetando inclusive a execução das emendas parlamentares. É hora de pensar primeiro no País, que precisa continuar crescendo e buscando justiça social e tributária", declarou a ministra.

Segundo Gleisi Hoffmann, o decreto do IOF "traz ajustes necessários para a execução do Orçamento de acordo com o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso".