Dólar fecha em alta e vai a R$ 5,55 com atrito em torno de IOF e eventual fluxo de saída

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP), afirmou que, uma vez aprovado na Câmara, o PDL seria apreciado pelos senadores. Nos bastidores, o governo se mostra pessimista com a possibilidade de barrar o PDL, informou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"O real se valorizou bastante recentemente muito puxado pelo aumento da taxa Selic, que ampliou o diferencial de juros, atraindo capital estrangeiro. Agora devolve um pouco dos ganhos com a questão fiscal voltando a chamar a atenção", afirma o economista-chefe da Frente Corretora, Fabrizio Velloni, ressaltando que o governo não mostra disposição para cortar gastos e pode perder receita adicional se não tiver suas propostas derrubadas no Congresso.

Na terça à noite, em entrevista na TV Record, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o pacote fiscal do governo (composto por Medida Provisória e decreto com recalibragem do IOF), que traria justiça social e atingiria apenas "os moradores da cobertura". As falas de Haddad teriam desagradado as lideranças no Congresso, já insatisfeitas com as ações do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que emperram o pagamento de emendas parlamentares.

"Essa história envolvendo o IOF mostra que o mercado ainda é sensível ao quadro fiscal, que tinha ficado um pouco de lado com o enfraquecimento global do dólar", afirma o economista-chefe do Banco BV, Roberto Padovani, que projeta taxa de câmbio em R$ 6,00 no fim do ano. "A questão não é nem se o governo vai entregar as metas do arcabouço fiscal, mas que essas metas são insuficientes para ancorar as expectativas de estabilização da dívida pública."

À tarde, a agenda de classificação de risco Fitch Ratings reiterou o rating "BB" do Brasil, com perspectiva estável. A falta de consolidação fiscal, que leva a ao aumento da relação dívida/PIB, é o principal obstáculo para uma elevação da nota brasileira, avalia a agência.

No último dia 5, a S&P Global Ratings também havia reiterado a nota do Brasil em BB, com perspectiva também estável. No fim de maio, a Moody's anunciou manutenção da rating brasileiro (Ba1, sem sua escala), um nível abaixo do chamado grau de investimento, mas alterou a perspectiva de positiva para estável - o que deixou o país mais longe do selo de bom pagador.