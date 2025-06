Embraer inaugura novas instalações de serviços de manutenção em aeroporto dos EUA

A Embraer inaugurou nesta terça-feira, 24, suas novas instalações de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO, na sigla em inglês) para aviação comercial no Aeroporto Perot Field Alliance, em Fort Worth, Texas. A nova unidade recebeu investimentos de US$ 70 milhões.

Em nota, a companhia destaca que a capacidade para atender aos clientes da Embraer nos Estados Unidos irá crescer cerca de 53% em todo o país com as novas instalações. A fabricante espera a criação de aproximadamente 250 novos empregos ligados à aviação no Texas.

"Continuaremos trabalhando para expandir a capacidade e a presença da Embraer nos EUA", afirmou o vice-presidente global de Centros de MRO da Embraer Serviços & Suporte, Frank Stevens.