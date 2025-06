Fed propõe modificar padrão de alavancagem e requisitos de capital para bancos importantes

Segundo ele, a medida foi "um passo importante para garantir a resiliência do sistema bancário".

Powell explicou, no entanto, que as condições desde então mudaram. Quando a diretoria do Fed aprovou o eSLR, esperava-se que as reservas bancárias diminuíssem nos anos seguintes. "Em vez disso, vimos as reservas bancárias aumentarem substancialmente", afirmou.

Ele também destacou a forte alta das participações em títulos do Tesouro nos balanços dos bancos. Esse acúmulo de ativos "relativamente seguros e de baixo risco" fez com que a exigência de alavancagem se tornasse mais restritiva do que o previsto.

"Com base nessa experiência, é prudente reconsiderar nossa abordagem original", disse Powell. Segundo ele, o objetivo é garantir que a exigência de capital não desestimule a atuação dos bancos em atividades de baixo risco, como a intermediação no mercado de Treasuries. "Queremos garantir que a razão de alavancagem não se torne regularmente vinculante e desestimule os bancos de participar dessas atividades."

Powell ressaltou que a proposta, fruto de trabalho conjunto entre agências reguladores, visa ajustar a calibragem da exigência "sem comprometer a resiliência do sistema" e está "alinhada com o arcabouço do Comitê de Basileia".

Divisão entre diretores