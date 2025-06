Fitch: dívida/PIB do Brasil deve chegar a 79,3% em 2025 e crescer cerca de 3 pp por ano

A relação entre a dívida e o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve chegar a 79,3% em 2025 e aumentar a um ritmo anual de 3 pontos porcentuais, afastando-se da taxa observada em outros países com rating BB, de 53%, na mediana, afirmou a agência de classificação de risco Fitch.

Em relatório, a agência mencionou que o Tesouro conseguiu financiar com sucesso o déficit nas contas públicas no mercado doméstico, mas aumentando a parcela de LFT, títulos com remuneração determinada pela Selic. "Um grande colchão de liquidez (7,5% do PIB em abril) ajudou o Tesouro a passar pela volatilidade recente", acrescentou.

A Fitch aponta que o Poder Executivo enfrenta resistência crescente do Congresso a aumentos de impostos, mas que as pressões por aumento de despesas seguem elevadas e que o pacote fiscal apresentado pelo governo no final do ano passado para melhorar o aspecto estrutural do orçamento "agravou, em vez de afastar, as incertezas, provocando volatilidade no mercado".