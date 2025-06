Foco é trazer a Itaipu Binacional para 2025 nas contratações públicas de inovação, diz diretor

Rocha cita que, além de observar as discussões no Paraguai, a empresa se inspira em outras empresas estatais, como a Petrobras.

As compras públicas representam 12% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, podendo chegar a 16%, segundo o Governo Federal. Mas somente 2% são focados em inovação.

AGU

Bruno Portela, procurador Federal da Advocacia Geral da União (AGU), pontuou que o Brasil tem mais de 100 anos de compras públicas reguladas.

"Nós temos 30 anos, a Lei das Licitações (nº 8.666/93) trouxe uma sustentação maior para licitações e contratos administrativos no âmbito da administração pública brasileira. Mas o arcabouço para as compras voltadas para a inovação tem apenas cinco anos. Ainda assim, há espaço para os gestores públicos inovarem", disse durante debate no evento.

"Há pelo menos 25 instrumentos para melhorar o setor público com muita liberdade dentro da legislação. São instrumentos de criação, cocriação ou desenvolvimento de inovações que permitem dialogar com o setor privado. No setor de energia, por exemplo, é possível buscar soluções inovadoras para uma linha de transmissão leve com muita liberdade', ressaltou.