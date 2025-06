Juros: votação do IOF no Congresso pressiona taxas longas, e curtas ficam estáveis

Segundo Flávio Serrano, economista-chefe do banco BMG, o ruído em torno da votação da derrubada da MP do governo Lula fez com que os agentes adotassem uma postura mais cautelosa, o que se refletiu na alta do dólar no dia e também no mercado de juros, especificamente nas taxas a partir de janeiro de 2027. "Com a perspectiva de Selic estável, o mercado não colocaria tão cedo a possibilidade de alta de juros, então os vencimentos mais afetados foram o de 2028 e de 2029", afirmou Serrano, para quem a movimentação no mercado de juros nesta quarta não foi muito forte.

Também estão na pauta da Câmara o PL que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos, a MP que autoriza o uso de até R$ 15 bilhões por ano do Fundo Social para habitação popular e permite ao governo leiloar óleo e gás excedente, com potencial de arrecadar até R$ 20 bilhões, além da MP que permite a contratação de crédito consignado por trabalhadores do setor privado.

Mais cedo, o diretor de Política Monetária do BC, Nilton David, afirmou em evento da Anbima que os canais de transmissão da política monetária podem não estar funcionando no Brasil com a fluidez observada em outras economias, considerando a resistência da atividade econômica mesmo com o nível elevado da Selic, mas as declarações não fizeram preço nos DIs. David destacou ainda que a taxa de desemprego está em seu menor patamar da série histórica, enquanto a renda das famílias também está em ascensão.

Ainda no cenário local, o mercado também operou na expectativa do IPCA-15 de junho, que será divulgado amanhã pelo IBGE. De acordo com a mediana de 30 instituições consultadas pelo Projeções Broadcast, o indicador deve desacelerar de 0,36% em maio para 0,31% este mês. "Estamos em um contexto melhor de inflação no curtíssimo prazo", avalia o economista-chefe do BMG. Por outro lado, ele pondera que o mercado de trabalho, cujos dados serão conhecidos na sexta-feira, segue com desempenho forte.