Moody's: política tarifária dos EUA abre oportunidades para setores da América Latina

Segundo o relatório, especialmente no Brasil, o redirecionamento dos fluxos comerciais pode elevar as importações de aço, intensificando a pressão sobre os preços domésticos e afetando a rentabilidade de empresas como CSN e Usiminas, enquanto a Gerdau se beneficia de sua produção nos Estados Unidos.

Em produtos químicos, papel e celulose, segundo a Moody's, os fabricantes latino-americanos enfrentam excesso de oferta, impulsionado pela expansão da capacidade produtiva da China.

"Os spreads petroquímicos permanecem fracos, com nova oferta de polietileno e polipropileno da China e dos EUA", diz a agência. "No setor de papel e celulose, Brasil e Chile estão expostos à volatilidade dos preços da matéria-prima. A China, que representa 40% da demanda global de celulose de fibra curta, continua sendo o principal destino das exportações latino-americanas. Empresas brasileiras como Suzano e Eldorado Brasil Celulose mantêm vantagem competitiva com custos de produção inferiores aos de concorrentes globais."

Para a agência, os produtores latino-americanos de petróleo e gás também enfrentam riscos maiores em um mercado bem abastecido até meados de 2026. A queda dos preços e o aumento da produção global reduzem os ganhos do setor, informou a Moody's. "No Brasil, a Petrobras mantém baixos custos de extração e pode ajustar dividendos extraordinários para preservar a geração de caixa, mesmo diante de um programa de investimentos mais amplo."

Já os setores mais voltados ao mercado interno, como telecomunicações e companhias aéreas, são mais sensíveis às condições macroeconômicas locais do que às tarifas, de acordo com a agência.

"O sistema bancário da América Latina, com exceção do México, tem exposição direta limitada aos setores mais vulneráveis. No entanto, o aumento da inflação, das taxas de juros e a desaceleração econômica elevam os riscos para a qualidade dos ativos e a rentabilidade dos bancos", diz a agência. "No Brasil, os bancos mantêm negócios relativamente limitados com exportadores, o que reduz sua exposição direta."